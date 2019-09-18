2019-09-18T07:57:37+03:00
Происшествия

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 18 сентября 2019 года, опустился ниже 8 метров

Гидрологи прогнозируют, что за сутки вода спадет еще на 10 сантиметров
Ольга КИВА
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 18 сентября 2019 года, опустился ниже 8 метровУровень Амура у Комсомольска сегодня, 18 сентября 2019 года, опустился ниже 8 метровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня утром, 18 сентября, составил 792 сантиметра. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. По прогнозам гидрологов, в ближайшие сутки вода опустится еще на 10 сантиметров.

Ранее сообщалось, что уровень Амура у краевой столицы сегодня утром зафиксировали на отметке в 544 сантиметра. Ожидается, что в ближайшие два дня вода в реке спадет еще на 5-10 сантимеров.

Напомним, сейчас гребень паводка находится на участке у села Мариинское. В течение трех-четырех дней он сохранится так как наблюдаются сгонно-нагонные и приливные явления. К слову, на уровне отметок неблагоприятного явления сейчас гидрообстановка на реке Уссури у села Новосоветское. На реке Кур у села Новокуровка и на реке Тунгуска у села Архангеловка отмечают спад. Подтопленными остаются поймы рек Уссури, Бурея, Амгунь и Манома на глубину от 0,3 до полутора метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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