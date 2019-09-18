СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-18T09:45:51+03:00

Порядка 120 тысяч школьников в Хабаровском крае заявят о себе на Всероссийской олимпиаде Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Хабаровском крае педагоги уже начали готовиться к началу Всероссийской олимпиады школьников. К слову, на интеллектуальных состязаниях о себе готовы заявить порядка 120 тысяч ребят. Это на шесть тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в городском управлении образования, ребята продемонстрируют свои знания по 22 предметам из 24, представленных во всероссийском перечне. Сейчас подготовку перед олимпиадой также проходят 180 педагогов из 19 районов края.

Напомним, в этом году 20 школьников из Хабаровского края стали победителями и призерами финального этапа Всероссийской олимпиады. Одного участника из региона признали абсолютным победителем. Также отметим, что в регионе сформировали банк данных одаренных детей, в котором уже почти три тысячи человек. Работа с ними ведется по направлениям наука, искусство и спорт.

ИСТОЧНИК KP.RU