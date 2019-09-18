В Хабаровске мужчина вместо приятного времяпрепровождения, лишился телефона и часов

СЕГОДНЯ 05:24 2019-09-18T05:24:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Потерпевший рассказал, что недавно к нему приходил друг со знакомой. После того как все выпили, принимающая торона уснула. После того как мужчина проснулся, он обнаружил, что из квартиры похищены мобильный телефон и наручные часы. Ущерб заявитель оценил 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнюю безработную женщину, которая гостила у хабаровчанина в тот злополучный вечер. Женщина призналась, что в ту ночь девушка похитила вещи хабаровчанина, которое после продала на одном из городских рынков. Ранее подозреваемая дважды привлекалась за кражу и мошенничество.

Задержанная водворена в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом.

ИСТОЧНИК KP.RU