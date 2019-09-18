В Хабаровском крае увеличили количество мест для переобучения молодых мам

СЕГОДНЯ 06:28 2019-09-18T06:28:08+03:00

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Молодые мамы Хабаровского края смогут получить бесплатное образование в период отпуска по уходу за ребенком. Комплекс мероприятий по подготовке и переобучению стартует в 2020 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На образование молодых мам скинутся федеральная и местная казна. Львиную долю — 102 миллиона рублей внесет федеральный бюджет, пять с половиной добавят из местного.

- Профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком, позволит восстановить знания и повысить квалификацию женщин для успешного возвращения на работу или получить профессию для возобновления трудовой деятельности на новом месте, - рассказали в краевом комитете по труду и занятости населения. - Проект рассчитан на пять лет. За это время мы планируем обучить более двух тысяч молодых мам. Продолжительность курсов составляет в среднем 2 месяца. Для женщин оно бесплатно.

Список профессий, которые смогут получить молодые мамы приличный: бухгалтер, специалист по закупкам, менеджер по персоналу, делопроизводитель, оператор ЭВМ, продавец, кондитер, повар, секретарь, предприниматель, воспитатель детского сада. Все они востребованы на рынке труда и обеспечат женщинам рабочие места.

Записаться на курсы можно в центре занятости населения. При себе нужно иметь только паспорт, свидетельство о рождении ребенка, и копию документа, подтверждающего состояние в трудовых отношениях и нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, заверенного по месту работы.

ИСТОЧНИК KP.RU