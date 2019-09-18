2019-09-18T06:28:08+03:00
Общество

В Хабаровском крае увеличили количество мест для переобучения молодых мам

Курсы действуют в рамках нацпроекта «Демография»
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
В Хабаровском крае увеличили количество мест для переобучения молодых мамВ Хабаровском крае увеличили количество мест для переобучения молодых мамФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Молодые мамы Хабаровского края смогут получить бесплатное образование в период отпуска по уходу за ребенком. Комплекс мероприятий по подготовке и переобучению стартует в 2020 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На образование молодых мам скинутся федеральная и местная казна. Львиную долю — 102 миллиона рублей внесет федеральный бюджет, пять с половиной добавят из местного.

- Профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком, позволит восстановить знания и повысить квалификацию женщин для успешного возвращения на работу или получить профессию для возобновления трудовой деятельности на новом месте, - рассказали в краевом комитете по труду и занятости населения. - Проект рассчитан на пять лет. За это время мы планируем обучить более двух тысяч молодых мам. Продолжительность курсов составляет в среднем 2 месяца. Для женщин оно бесплатно.

Список профессий, которые смогут получить молодые мамы приличный: бухгалтер, специалист по закупкам, менеджер по персоналу, делопроизводитель, оператор ЭВМ, продавец, кондитер, повар, секретарь, предприниматель, воспитатель детского сада. Все они востребованы на рынке труда и обеспечат женщинам рабочие места.

Записаться на курсы можно в центре занятости населения. При себе нужно иметь только паспорт, свидетельство о рождении ребенка, и копию документа, подтверждающего состояние в трудовых отношениях и нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, заверенного по месту работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ночь с 19 на 20 в Биробиджане ожидаются заморозки
Чиновники в Хабаровском крае забрали у собственника жилье и забыли отдать деньги
Новый прокурор Хабаровского края приступит к обязанностям
Порядка 120 тысяч школьников в Хабаровском крае заявят о себе на Всероссийской олимпиаде
Хабаровчанка поборется за звание «Мисс Офис» на международном конкурсе красоты
Кабель не под силу: в Еврейской автономии задержали мужчин похитивших силовой кабель
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 18 сентября 2019 года, опустился ниже 8 метров
В Приморье нашли псевдомясную колбасу, изготовленную в Биробиджане
В Еврейской автономии «забраковали» колбасу из-за африканской чумы свиней
В Хабаровске мужчина вместо приятного времяпрепровождения, лишился телефона и часов
В поселке Хапсоль в Комсомольске отключат электричество
Будущие архитекторы научно подошли к посещению хабаровского храма
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 18 сентября 2019 года, 544 сантиметра
В перспективе у Хабаровского края понижение температуры, дождь и мокрый снег
В Хабаровском крае гость доругался до смерти подруги и угодил за решетку
Застройщику «Березок» в Хабаровске дали от ворот поворот из-за кирпичной кладки
Погода в Хабаровске на 18 сентября 2019 года: до +13, дождь
Из пустой палаты в больнице Хабаровска исчез уникальный телефон
В Хабаровском крае привились от гриппа 17 тысяч человек
В Биробиджане огню не дали уничтожить крупный торговый центр
ЕАО получит 98 миллионов федеральных денег на подготовку к зиме