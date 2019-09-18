СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-18T09:11:52+03:00

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С 23 сентября и по 13 октября состоится интернет-голосование на сайте проекта www.missoffice.ru, по итогам которого будут известны имена 30-ти финалисток – самых успешных и талантливых девушек Международного конкурса «Мисс Офис». Победит только одна. Именно она получит звание «Мисс Офис – 2019» и главный приз – 2 000 000 рублей. А также роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора – компании «Комус».

Хабаровск на конкурсе будет будет представлять Яна Шишлянникова. Яна занимает должность ведущего юрисконсульта, ведет активный образ жизни, участвует в различных благотворительных мероприятиях, акция, марафонах и забегах.

Хабаровчанка поборится за звание «Мисс Офис» на международном конкурсе красоты Фото: Яна Шишлянникова

Для того чтобы пройти в финал ей очень нужна будет поддержка. Отдать свой голос за нее можно на официальном сайте: С 23 сентября по 13 октября в разделе «Участницы» http://www.missoffice.ru/contestants/2019/ появятся кнопки, с помощью которых можно будет голосовать. Голоса учитываются только при выборе трех участниц (Яна и еще 2 девушки из других городов). Один пользователь может проголосовать один раз в день. Регистрация на сайте не нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU