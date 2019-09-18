2019-09-18T10:41:22+03:00
Политика

Новый прокурор Хабаровского края приступит к обязанностям

Николая Рябова официально представили в регионе
Александр ШТААЛЬ
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Новый прокурор Хабаровского края приступит к обязанностямНовый прокурор Хабаровского края приступит к обязанностямФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В прокуратуре Хабаровского края новый руководить. Главой ведомства назначили Николая Рябова. В регионе его представил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев. На встрече присутствовали губернатор края Сергей Фургал, руководители силовых структур, другие официальные лица. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Стаж работы Николая Рябова в органах прокуратуры почти 30 лет. Он прошел по карьерной лестнице, начиная от стажёра районной прокуратуры, дослужился до прокурора региона. Как отметил Игорь Ткачев, новый глава ведомства имеет огромный практический опыт в решении самых сложных задач.

Для справки.

Николай Рябов ранее служил в должности первого заместителя прокурора Приморского края. В 2013 году он возглавил прокуратуру Сахалинской области. Имеет классный чин – государственный советник юстиции третьего класса, а также награды: нагрудный знак «За безупречную службу», медаль «290 лет прокуратуре России» и медаль орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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