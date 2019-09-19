2019-09-19T04:16:26+03:00
Спорт

Хабаровский край остался с одним «серебром» после чемпионата России по прыжкам на батуте

Победу завоевала Виктория Ходевцева
Ольга КИВА
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Хабаровский край остался с одним «серебром» после чемпионата России по прыжкам на батутеХабаровский край остался с одним «серебром» после чемпионата России по прыжкам на батутеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае прошел чемпионат России по прыжкам на батуте. По итогу соревнований в копилку спортивных достижений добавили только одну серебряную медаль. Победа принадлежит Виктории Ходевцевой. Отличный результат спортсменка показала в синхронных прыжках. При этом в индивидуальных прыжках она заняла шестое место.

Как отметили в региональном министерстве физической культуры и спорта, в шаге от наград остановилась другая комсомольчанка Алина Кузнецова. Спортсменка заняла четвертое место в индивидуальных прыжках.

В целом в соревнованиях участвовали около 50 спортсменов из 19 регионов страны. Большую часть наград завоевали спортсмены из Краснодарского края. На малую родину они увезут шесть золотых и одну серебряную медаль. Напомним, прошедшие соревнования были отборочными на чемпионат и первенство мира, которые пройдут в Токио в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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