Студенты Хабаровского края примут участие в международной олимпиаде «IT-Планета»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-19T11:46:59+03:00

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Чтобы принять участие в олимпиаде, претендентам необходимо было пройти онлайн-тестирование, решить кейсы с практическими заданиями и защитить свои научные и творческие работы, с чем и справились успешно 13 студентов из Комсомольского-на-Амуре Государственного университета. Теперь, уже в начале октября ребята отправятся в Москву, где на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» пройдет финал международных состязаний.

- Олимпиада «IT-Планета» включает восемь номинаций: программирование, мобильные платформы, телеком, облачные вычисления и базы данных, свободное программное обеспечение и робототехника, цифровое творчество, профили олимпиады национальной технической инициативы, - рассказали в пресс-службе министерства информационных технологий и связи Хабаровского края.

Как отметили в ведомстве, «IT-Планета» проводится уже в 12-й раз и на сегодняшний день является одним из самых крупных мероприятий в сфере информационных технологий. Задача соревнований - повысить уровень IT-образования, а также сблизить образовательные институты и предпринимательство не только из России, но и стран СНГ. В этом году торжественная церемония награждения, где будут объявлены имена участников, успешно прошедших все испытания, и названы учебные заведения, студенты которых достигли наиболее выдающихся достижений, состоится 7 октября. Победители получат дипломы, медали, а также ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU