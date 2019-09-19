2019-09-19T11:46:59+03:00
Общество

Студенты Хабаровского края примут участие в международной олимпиаде «IT-Планета»

Тринадцать учащихся Комсомольского-на-Амуре Государственного университета успешно прошли вступительные испытания
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
Студенты Хабаровского края примут участие в международной олимпиаде «IT-Планета». Фото: страница организаторов в соцсетиСтуденты Хабаровского края примут участие в международной олимпиаде «IT-Планета». Фото: страница организаторов в соцсети
Изменить размер текста:

Чтобы принять участие в олимпиаде, претендентам необходимо было пройти онлайн-тестирование, решить кейсы с практическими заданиями и защитить свои научные и творческие работы, с чем и справились успешно 13 студентов из Комсомольского-на-Амуре Государственного университета. Теперь, уже в начале октября ребята отправятся в Москву, где на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» пройдет финал международных состязаний.

- Олимпиада «IT-Планета» включает восемь номинаций: программирование, мобильные платформы, телеком, облачные вычисления и базы данных, свободное программное обеспечение и робототехника, цифровое творчество, профили олимпиады национальной технической инициативы, - рассказали в пресс-службе министерства информационных технологий и связи Хабаровского края.

Как отметили в ведомстве, «IT-Планета» проводится уже в 12-й раз и на сегодняшний день является одним из самых крупных мероприятий в сфере информационных технологий. Задача соревнований - повысить уровень IT-образования, а также сблизить образовательные институты и предпринимательство не только из России, но и стран СНГ. В этом году торжественная церемония награждения, где будут объявлены имена участников, успешно прошедших все испытания, и названы учебные заведения, студенты которых достигли наиболее выдающихся достижений, состоится 7 октября. Победители получат дипломы, медали, а также ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уличных торговцев рыбой нещадно штрафуют в Хабаровске
Студент из Хабаровска занял второе место на Всероссийском фестивале ГТО
Добровольцы-пенсионеры в Хабаровском крае работают наравне с молодежью
Во всех районах Хабаровского края стартует прием деклараций от владельцев «дальневосточных гектаров»
День работников леса в Хабаровском крае отметили сбором желудей
Молодежное отделение «Почты России» начало работу в Хабаровске
Общекраевой субботник объявлен в Хабаровском крае
За один поход в магазин счастливчик из Хабаровского края обогатился на 250 тысяч рублей
Соискателей в Хабаровске приглашают на ярмарку вакансий
В Хабаровском крае подсчитали ущерб сельхозпроизводителей от паводка
Хабаровчане по-новому посмотрят на себя на «Ярмарке здоровья»
Первое заседание обновленной Закдумы Хабаровского края пройдет в начале октября
Проводил до дома и силой забрал серьги несерьезный ухажер в Хабаровском крае
Хабаровский край остался с одним «серебром» после чемпионата России по прыжкам на батуте
Для строительства «Села Пермского» в Комсомольске-на-Амуре ищут инвесторов
Погода в Хабаровске на 19 сентября 2019 года: до +12, небольшие осадки
Жильцы аварийных домов в Хабаровске сами подыскивают себе новые квартиры
В ночь с 19 на 20 в Биробиджане ожидаются заморозки
Чиновники в Хабаровском крае забрали у собственника жилье и забыли отдать деньги