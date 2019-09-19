2019-09-19T12:19:03+03:00
Общество

Уличных торговцев рыбой нещадно штрафуют в Хабаровске

С начала путины в городе уже провели 19 рейдов
Ольга КИВА
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Уличных торговцев рыбой нещадно штрафуют в ХабаровскеУличных торговцев рыбой нещадно штрафуют в ХабаровскеФото: Законодательная дума Хабаровского края
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В Хабаровске продолжаются рейды с целью выявить уличных торговцев рыбой. С начала путины в городе провели уже 19 проверок. В них участвуют специалисты управления торговли, полицейские, ветеринары и представители комитетов по управлению районами.

- Напомним, что в этом году увеличили штрафы за реализацию рыбы в неприспособленных для этого местах. Сейчас нарушителям нужно платить от трех до четырех тысяч рублей, если у них нет документов и не созданы специальные условия для продажи. Юридические и должностные лица заплатят больше, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, во время рейдов часто встречают продавцов, которые ранее уже попадались на уличной торговле. Торговцы пытаются продолжать «работать», меняя место дислокации. Например, они перемещаются во дворы. Однако и там их присутствие неуместно, и сами местные жители обращаются в полицию с просьбой убрать торговцев с территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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