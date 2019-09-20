СЕГОДНЯ 06:59 2019-09-20T07:09:42+03:00

С 20 сентября в аэропорту Хабаровска действуют новые правила для автобусов и троллейбусов Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Хабаровске с 20 сентября начали действовать новые правила для общественного транспорта. Корректировки внесли в связи с открытием нового терминала внутренних авиалиний. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, согласно поправкам, со стороны центра города автобусы будут двигаться от старого аэровокзального комплекса с выездом на Матвеевское шоссе. Далее по маршруту машины поедут к новому терминалу внутренних воздушных линий и к международному терминалу.

Отметим также, что появится и дополнительная остановка. Автобусы будут производить посадку и высадку пассажиров напротив нового терминала внутренних воздушных линий. Появится отдельная остановка и у троллейбусного маршрута №1. С 20 сентября посадка и высадка пассажиров будет происходить на Матвеевском шоссе в районе парковки, расположенной напротив нового терминала внутренних воздушных линий.

ИСТОЧНИК KP.RU