СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-20T12:25:39+03:00

В Хабаровском крае лесных дел мастер расплатится за мусор на лесосеке Фото: Мария ЛЕНЦ

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Мастеру лесоучастка из Айяно-Майского района выписали штраф за нарушения правил заготовки древесины. Недочет нашли вовремя проверки. Так, из материалов дела, следует, что на лесосеке во время вырубки скопилось очень много порубочных остатков. Этот мусор нужно было убирать одновременно с заготовкой древесины. Однако исполнитель не торопился выполнять это условие.

- Такого рода нарушение могло привести к лесному пожару. Если порубочные остатки случайно загорятся, пламя легко перекинется на участки леса. Особенно опасно пренебрегать правилами безопасности в летний период, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

К слову, мусор, оставшийся от вырубки, также мог стать серьезным препятствием для роста молодых деревьев. С учетом этих обстоятельств мастеру предъявили обвинение по административной статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». В качестве наказания нарушителя обязали оплатить штраф в сумме 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU