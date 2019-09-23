Пенсионерка в Хабаровском крае заставила портных ответить за многомесячный ремонт шубы

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-23T15:05:05+03:00

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Пенсионерка в Хабаровском крае устроила настоящие разборки с сотрудниками ателье, куда сдала свою шубу на ремонт. Женщина пыталась добиться от портных качественной работы, но вместо этого начались сначала словесные разбирательства, а потом суды.

- Женщина сообщила, что при первой приемке работы она обнаружила недостаток, о котором она сообщила мастеру. Исполнитель согласился исправить недочет, но не составил соответствующий акт. Это была ошибка мастера, обернувшаяся долгими разбирательствами, - прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Дальше ситуация буквально зависла на диалоге «Готова ли моя шуба?», а в ответ «Находится в прежнем состоянии, без изменений». В общем, к зиме женщина свою одежду не получила. Дальше начались разбирательства с участием правоохранителей. Во время проверки выяснилось, что в договоре на услуги пошива и ремонта одежды указали «пошив при минимальной сложности». При этом при заключении договора речь шла о ремонте, а не о пошиве шубы. Стоимость отдельных услуг, указанных в смете, при пересчете не соответствовала общему итогу.

Начались судебные разбирательства, которые закончились в пользу пенсионерки. С исполнителя взыскали штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU