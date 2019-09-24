СЕГОДНЯ 01:02 2019-09-24T01:02:47+03:00

Погода в Хабаровске на 24 сентября 2019 года: до +14, небольшой дождь Фото: Алексей ФОКИН

В регионе будет заметно прохладно

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В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Температура ночью +6+8. Днем +14+16.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Температура ночью +6+8. Днем +12+14.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино утром и в первой половине дня дождь. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +14+16.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +12+14.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +9+11.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +9+14.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +10+12.

ИСТОЧНИК KP.RU