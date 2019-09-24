Молодые бизнесмены в Хабаровском крае покажут себя на Всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 02:21 2019-09-24T02:21:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске 27 сентября пройдет региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России». На мероприятие приглашают индивидуальных предпринимателей, учредителей и соучредителей фирм. Победителей будут выбирать в восьми номинациях. Проекты на конкурс принимают в таких сферах деятельности, как сельскохозяйственное, социальное, инновационное и интернет-предпринимательство, франчайзинг, производство, торговля и сфера услуг.

- Мероприятие проводят, чтобы не только выявить, кто лучше. Участники конкурса смогут себя показать, повысить свои навыки и компетенции, пообщаться с более опытными людьми. Также на подобных мероприятиях легче найти новых партнеров, клиентов, и, возможно, инвесторов, - отметил Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике.

Отметим, что желание участвовать в конкурсе подтвердили 17 молодых бизнесменов в возрасте от 14 до 30 лет. Претендентам нужно будет защитить свои действующие бизнес-модели и проекты. Заявки принимают до 25 сентября. Более подробная информация по телефону (4212) 30-42-62.

ИСТОЧНИК KP.RU