2019-09-24T02:47:56+03:00
Общество

Автобус №19 в Комсомольске поедет по измененному маршруту

Новые правила вступили в силу сегодня, 24 сентября
Ольга КИВА
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Автобус №19 в Комсомольске поедет по измененному маршрутуАвтобус №19 в Комсомольске поедет по измененному маршрутуФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске -на- Амуре с 24 сентября изменился автобусный маршрут №19. Корректировки внесли в связи с ремонтом улицы Комсомольской. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Отметим, что ремонтные работы будут вести на участке от проспекта Первостроителей до проспекта Интернационального. Согласно принятым поправкам, общественный транспорт поедет по схеме: улица Комсомольская - проспект Первостроителей - проспект Ленина - проспект Интернациональный - улица Комсомольская.

Жителям города Юности приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Ремонт на указанном объекте – это необходимая работа, которую нужно выполнить в этом году. Убедительная просьба к местному населению, учитывайте данное обстоятельство при планировании поездок по городу в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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