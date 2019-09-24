Автобус №19 в Комсомольске поедет по измененному маршруту

СЕГОДНЯ 02:47 2019-09-24T02:47:56+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре с 24 сентября изменился автобусный маршрут №19. Корректировки внесли в связи с ремонтом улицы Комсомольской. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Отметим, что ремонтные работы будут вести на участке от проспекта Первостроителей до проспекта Интернационального. Согласно принятым поправкам, общественный транспорт поедет по схеме: улица Комсомольская - проспект Первостроителей - проспект Ленина - проспект Интернациональный - улица Комсомольская.

Жителям города Юности приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Ремонт на указанном объекте – это необходимая работа, которую нужно выполнить в этом году. Убедительная просьба к местному населению, учитывайте данное обстоятельство при планировании поездок по городу в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU