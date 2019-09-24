2019-09-24T05:11:38+03:00
Происшествия

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 24 сентября 2019 года, 740 сантиметров

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие сутки река спадет еще на 14 сантиметров
Ольга КИВА
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 24 сентября 2019 года, 740 сантиметровУровень Амура у Комсомольска сегодня, 24 сентября 2019 года, 740 сантиметровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре сегодня утром, 24 сентября, составляет 740 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. По прогнозам гидрологов, в ближайшие сутки река спадет еще на 14 сантиметров.

Отметим также, что у краевой столицы уровень Амура сегодня утром зафиксировали на отметке в 497 сантиметров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два дня вода в реке у Хабаровска спадет еще на 10-12 сантиметров.

В целом на Нижнем Амуре наблюдают спад уровня воды. На сегодняшний день затоплена пойма на 1-4,5 метра. На участках Елабуга - Нижнетамбовское и Мариинское - Тахта уровни воды сохраняются в пределах опасных отметок, у Хабаровска, Циммермановки и у Николаевска-на-Амуре - категории неблагоприятного явления.

На реке Уссури продолжается спад уровня воды, у села Новосоветское с подтоплением поймы на глубину 0,7 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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