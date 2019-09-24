2019-09-24T05:10:43+03:00
Общество

Ущерб аграриев-подтопленцев в Хабаровском крае оценили почти в 180 миллионов рублей

Вопрос с выплатами будут решать на федеральном уровне
Ольга КИВА
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Ущерб аграриев-подтопленцев в Хабаровском крае оценили почти в 180 миллионов рублейУщерб аграриев-подтопленцев в Хабаровском крае оценили почти в 180 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ущерб аграриев-подтопленцев в Хабаровском крае оценили почти в 180 миллионов рублей. На сегодняшний день минсельхоз России уже документально подтвердил ущерб на сумму более 94 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, гидрологическая обстановка в регионе пока остается напряженной. Причина тому сильное переувлажнение почв и высокий уровень воды в реках. На сегодняшний день от «большой воды» пострадало более 24 тысяч гектаров угодий, фермеры потеряли свой урожай.

Наводнение в прямом смысле слова подмочило пашни, сенокосы и пастбища в Бикинском, Вяземском, Амурском, Ульчском, имени Лазо, Хабаровском районах, в Комсомольске-на-Амуре и на прилегающих территориях. Отметим, что помощь также требуется предприятиям в птицеводстве и свиноводстве. Экспертная комиссия федерального ведомства уже помогает с оформлением документов для выплат компенсаций из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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