Китайские бизнесмены хотят потратить миллиарды на сельхозпредприятие в ЕАО

СЕГОДНЯ 04:01 2019-09-24T04:01:23+03:00

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В Еврейскую автономию приехали бизнесмены из Китая. Цель этого визита – создание на территории российского региона крупное сельскохозяйственное предприятие. Предприниматели порка оценивают возможности и взвешивают все «за» и «против».

- На встрече с губернатором области китайские бизнесмены интересовались политикой по привлечению иностранных инвестиций, возможностью покупки и лизинга мощной сельскохозяйственной техники, наличием участков под застройку. Не обошли стороной вопросы предоставления льгот и субсидий. Еще один момент, который интересовали визитеров, - это сдача трансграничного мостового перехода в селе Нижнеленинское. Этот объект планируют довести до ума в июне 2020 года, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

В проект по созданию сельхозпредприятия бизнесмены из Китая готовы вложить три с половиной миллиарда рублей. Для развития производства планируют открыть несколько тысяч новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU