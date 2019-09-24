«Большая вода» покидает север Хабаровского края

СЕГОДНЯ 04:56 2019-09-24T04:56:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Маго Николаевского района вода ушла из жилых домов. Ранее сообщалось, что за неделю вода захватила 41 дом и почти столько же приусадебных участков. На сегодняшний день подтоплены только дворы.

- По прогнозам гидрологов, есть вероятность, что гребень паводка пройдет по нижней границе, то есть будет на отметке в 270 сантиметров. Ранее гидрологи давали прогноз, что вода доберется до отметок в пределах 270-330 сантиметра. Ситуацию могут усугубить дожди, которые ожидаются в Ульчском районе. Вода от них направится в сторону Николаевска-на-Амуре, - рассказали в Хабаровском гидрометцентре.

Напомним, что после наводнения 2013 года в черте Николаевска-на-Амуре остались три дамбы, которые в этом году нарастили до прогнозируемых отметок. Сейчас в Николаевском районе подтоплено три жилых дома в селах Красное и Тнейвах, в Маго - 73 приусадебных участка.

ИСТОЧНИК KP.RU