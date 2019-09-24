Ошибка на дороге превратилась в массовую аварию в Хабаровске
В минувшие сутки, 23 сентября, в Хабаровске случилось массовое дорожное происшествие. Дорожная аварий произошла на проспекте 60 лет Октября. События развивались подобно сюжету боевика. Сначала водитель Hino Ranger не выдержал дистанцию и врезался в остановившийся впереди автомобиль Toyota Carina. Последнюю отбросили на впереди стоящую машину Toyota Prius, а дальше началась цепная реакция, в результате которой в происшествие оказались втянуты еще и Chevrolet Cruze с Nissan Note.
Как сообщил информированный источник, в жуткой аварии пострадал только один человек – пассажирка из машины Nissan Note. У нее диагностировали сотрясение головного мозга. По предварительной информации, водитель Hino Ranger был трезв. Его уже поместили спецприемник УВМД России по Хабаровску, в отношении мужчины уже составили административный протокол.
Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU