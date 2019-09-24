2019-09-24T05:25:24+03:00
Происшествия

Гость из интернета исчез из квартиры хабаровчанки вместе с ее вещами

Пропажу и первого и второго пострадавшая обнаружила, когда проснулась после хмельного застолья
Александр ШТААЛЬ
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Гость из интернета исчез из квартиры хабаровчанки вместе с ее вещамиГость из интернета исчез из квартиры хабаровчанки вместе с ее вещамиФото: Тимур ХАНОВ
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Жительница Хабаровска имела неосторожность пригласить в гости малознакомого молодого человека. С ним она познакомилась через интернет. Приятели устроили хмельное застолье, во время которого горожанка и уснула.

- Когда жительница Краснофлотского района проснулась, то обнаружила, что ее новый знакомый пропал, а вместе с ним и ее вещи. В списке похищенного ноутбук, сотовый телефон и золотая цепочка с кулоном. Ущерб заявительница оценила в 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре подозреваемого в краже задержали. Это был 34-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабежи, угоны и мошенничества. К слову, из колонии фигурант вышел в октябре 2017 года. Сам фигурант во всем признался, рассказал, что продал похищенное, а на вырученные деньги купил алкоголь. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока подозреваемый находится в изоляторе временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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