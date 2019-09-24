2019-09-24T05:56:02+03:00
Происшествия

Непрошеный гость убил хозяина дачи в ЕАО, на которой ночевал без спроса

За это преступление 27-летний фигурант получил 14,5 лет лишения свободы
Александр ШТААЛЬ
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Непрошеный гость убил хозяина дачи в ЕАО, на которой ночевал без спросаНепрошеный гость убил хозяина дачи в ЕАО, на которой ночевал без спросаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии осудили убийцу дачника. Из материалов дела следует, что 27-летний фигурант забрался на чужую дачу в декабре. Он переночевал в домике, а утром неожиданно повстречался с 71-летним хозяином постройки, приехавшим на участок.

- Для непрошеного гостя такая встреча стала полной неожиданностью. Дачник тоже был удивлен визитом молодого человека, стал выгонять его, случилась ссора. В сердцах визитер схватил камень и ударил им пожилого человека, от полученных травм мужчина скончался на месте, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Потом фигурант сел в машину пострадавшему и уехал в поселок Николаевка. Потом молодой человек добрался до Благовещенка, где его и задержали. На суде его признали виновным в убийстве, краже, нарушении неприкосновенности жилища и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Согласно приговору в колонии строгого режима осужденный проведет 14,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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