2019-09-24T06:23:30+03:00
Общество

Трассу «Лидога-Ванино» на 60 процентов покрыли сотовой связью

В этом году установили еще четыре уникальных объекта, работающих на альтернативных источниках питания
Ольга КИВА
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Трассу «Лидога-Ванино» на 60 процентов покрыли сотовой связью ФОТО: Министерство информационных технологий и связи Хабаровского краяТрассу «Лидога-Ванино» на 60 процентов покрыли сотовой связью ФОТО: Министерство информационных технологий и связи Хабаровского края
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В Хабаровском крае продолжается работа по обеспечению сотовой связью территории в районе трассы «Лидога-Ванина». В этом году установили еще четыре объекта, которые по сути уникальны тем, что работают на альтернативных источниках питания, а именно на солнечных батареях и ветрогенераторах. На сегодняшний день удалось покрыть дорогу сотовой связью больше 60 процентов. Всего же на протяжении трассы действуют 11 подобных станций.

- Теперь водители и пассажиры, попавшие в сложную ситуацию из-за погодных условий или дорожно-транспортных происшествий, смогут вызвать помощь по телефону «112» с любого оператора и при «нулевом балансе». В планах региональных властей в 2020 году установить еще три станции. Тогда покрытие составит 75 процентов, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

Отметим, что станции, работающие от солнечной энергии и ветра, разработали ученые и студенты ТОГУ. Проект начали реализовывать в 2017 году. За это время удалось обеспечить услугами аварийной экстренной связи порядка 200 километров дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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