СЕГОДНЯ 06:57 2019-09-24T07:41:54+03:00

В Хабаровске высадили именные деревья в память о бойцах Великой Отечественной войны ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края

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В минувшие выходные, 21 сентября, в Хабаровске прошла эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Участники этого мероприятия собрались на набережной Г. И. Невельского, чтобы высадить с полсотни деревьев. Таким образом горожане почтили память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Как сообщили в краевом министерстве культуры, среди посаженных деревьев - орех маньчжурский, кедры, ясени и лиственницы. Среди участников акции были больше 100 человек. К слову, саженцы предоставили в хабаровском краевом отделении общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

Среди участников акции были специалисты министерства культуры края, краевых концертно-театральных учреждений, сотрудники правоохранительных структур, члены общественной организации ветеранов боевых действий «Единство» и патриотического клуба «Взлет». Также помогали студенты Хабаровского государственного института культуры и воспитанники детского дома №4.

Когда посадка деревьев закончилась, участники акции отправились на концерт. Для них выступили солисты Хабаровской краевой филармонии, Хабаровского краевого музыкального театра и концертная бригада «Вперед, Россия!».

ИСТОЧНИК KP.RU