2019-09-24T07:28:00+03:00
Общество

Медведица с медвежатами пришла на экскурсию на завод в Хабаровском крае

А от лап тигров в регионе пострадали шесть собак
Александр ШТААЛЬ
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Медведица с медвежатами пришла на экскурсию на завод в Хабаровском краеМедведица с медвежатами пришла на экскурсию на завод в Хабаровском краеФото: Игорь НОВИКОВ
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В Хабаровском крае с 12 по 19 сентября зафиксировали пять конфликтных ситуаций с участием диких животных. Отметим, что в целом с начала года таких событий в регионе случилось уже 159.

Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, 13 сентября на территорию детского санатория в Хабаровске забежала косуля. Три дня спустя гималайская медведица с медвежонком прогуливались по территории дачного поселка «Мукомол». Он расположен в 13 километрах от Хабаровска.

Сутки спустя, 17 сентября, еще одно медвежье семейство пришло на экскурсию на завод по производству патронов. Медведица и два медвежонка прогуливались по территории предприятия, расположенного рядом с поселком Эльбан Амурского района.

Зафиксировали также новые случаи, когда тигры задавили собак. Так, в первый раз на трех домашних питомцев полосатый хищник напал 18 сентября на окраине поселка Тырма Верхнебуреинского района. Второе происшествие случилось на следующий день на окраине села Вятское Хабаровского района. Жертвами также стали три собаки.

Жителям региона напоминают, что в местах обитания диких животных нужно соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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