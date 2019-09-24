СЕГОДНЯ 07:58 2019-09-24T10:49:54+03:00

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Хабаровскую гимнастку включили в состав сборной Ассоциации спортивных клубов России. Такой чести удостоили Веронику Забродину, которая показала лучший результат на соревнованиях в Звенигороде. Отметим, что за победу на этих состязаниях боролись около 700 гимнасток. Они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Калининграда, Орла, Южно-Сахалинска, Красноярска, Краснодара, Нижнего Новгорода и других городов.

- Хабаровских край представляли 14 спортсменок, которые выступали в групповых и индивидуальных упражнениях. Вероника заняла восьмое место по программе первого взрослого разряда среди спортсменок 2007 года рождения. Поэтому ее и включили в состав сборной Ассоциации спортивных клубов России. Теперь она наряду с сильнейшими спортсменками выступит в престижном турнире «Юный гимнаст» в начале октября в Москве, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Отметим также, что в Хабаровске 23-25 октября состоится Кубок края по художественной гимнастике.

ИСТОЧНИК KP.RU