Заявления от подтопленцев в Биробиджане принимают до конца сентября

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-24T10:49:07+03:00

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В Биробиджане заявления пострадавших от паводка будут принимать до конца сентября. На сегодняшний день в городе уже работают оценочные комиссии, задача которых подсчитать ущерб, возникший в результате подъема грунтовых вод.

- В городе уже формируют список на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Далее реестры направят в Москву с целью согласовать выплаты, которые будут производить за счет федеральной казны, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Пострадавшим от паводка местным жителям напоминают, что заявления принимают по адресу: Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 22, кабинет 5. Режим работы специалистов - с понедельника по субботу с 9:00 до 17:30 без перерыва на обед. Заявления от горожан, чьи огороды оказались в воде, принимаются в рабочем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU