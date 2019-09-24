2019-09-24T10:48:27+03:00
Общество

Налетчики в Хабаровске до полусмерти избили хозяина квартиры и забрали у него нарды

Один из фигурантов рассказал, что хотел таким образом помочь матери вернуть деньги
Александр ШТААЛЬ
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Налетчики в Хабаровске до полусмерти избили хозяина квартиры и забрали у него нардыНалетчики в Хабаровске до полусмерти избили хозяина квартиры и забрали у него нардыФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Хабаровска после бурного застолья оказался в реанимации. По предварительной информации, до состояния полусмерти его избили два молодых налетчика. Одному из них 18 лет, второму 20. Происшествие произошло в деревянном бараке на улице Кима в Железнодорожном районе.

- Нашли свидетелей происшествия, которые рассказали, что в квартиру пострадавшего ворвались двое, стали предъявлять потерпевшему финансовые претензии, а потом начали бить его подручными предметами. Удары приходились по голове и телу. Избив хозяина, злоумышленники скрылись. С собой они забрали паспорт потерпевшего и настольную игру нарды, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Жертва налетчиков сейчас находится в реанимации, а задержанные «бойцы» рассказали, как решились на такой поступок. С их слов, мать одного фигуранта регулярно распивает в доме потерпевшего спиртные напитки. В последний раз женщина потратила полученное накануне пособие, а ее сын решил силой вернуть деньги. В помощники он позвал своего знакомого. В отношении парней возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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