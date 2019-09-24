СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-24T10:47:14+03:00

В Хабаровск не пустили зараженные розы из Нидерландов Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Хабаровск из Нидерландов привезли партию роз, которые, к счастью, дальше фитосанитарного контроля не прошли. Причина тому - заражение западным цветочным трипсом. К слову, это один из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений. Карантинный объект обнаружили во время досмотра срезов цветов.

- Кроме того, на цветах обнаружили имаго вредителя в жизнеспособном состоянии. Этот факт также подтвердили лабораторные исследования. Отметим, что он питается соком растений. На пораженных растениях развиваются грибные и бактериальные болезни, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге партию зараженных цветов, а это ни много ни мало 975 роз, запретили ввозить на территорию России. Собственнику подкарантинной продукции выдали предписание об устранении нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU