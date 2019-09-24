2019-09-24T10:46:03+03:00
Общество

«Дружбу» и Берлин под Комсомольском ограничили в водоснабжении

Причина тому - ухудшение качества воды
Ольга КИВА
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«Дружбу» и Берлин под Комсомольском ограничили в водоснабжении«Дружбу» и Берлин под Комсомольском ограничили в водоснабженииФото: Мария ЛЕНЦ
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В микрорайоне «Дружба» и в поселке Берлин под Комсомольском ограничили водоснабжение. Причина тому - ухудшение качества воды, поступающей из Чкаловского водозабора КТЭЦ-3. Для местных жителей уже организовали подвоз воды. Согласно графику машины с питьем будут курсировать в периоды с 9:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жителям микрорайона и поселка приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. К этой мере безопасности прибегли c целью сохранить здоровье и жизни граждан.

Напомним, утром 24 сентября уровень Амура у Комсомольска составил 740 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в ближайшие сутки вода спадет еще на 14 сантиметров. К слову, у краевой столицы река утром 24 сентября была на отметке 497 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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