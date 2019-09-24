2019-09-24T11:03:13+03:00
Общество

Путешественник с юанями не смог вылететь из Хабаровска в Китай

На таможне мужчина не стал декларировать валюту из-за чего и случилась накладка
Александр ШТААЛЬ
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Путешественник с юанями не смог вылететь из Хабаровска в КитайПутешественник с юанями не смог вылететь из Хабаровска в КитайФото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровчанин собирался отправиться в Китай и даже ради поездки специально обменял рубли на юани. Только вот отъезд омрачили проблемы на таможне – путешественник не задекларировал подготовленную валюту в довольно крупной сумме.

- У хабаровчанина во время оформления авиарейса «Хабаровск-Харбин» нашли наличными 144 тысячи китайских юаней, которые путешественник собирался незаконно вывезти из страны. Деньги мужчина хранил в багаже. Кроме валюты у мужчины были около 472 тысяч рублей, что в сумме по курсу валют составило 27,5 тысячи долларов США, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Напомним, что согласно требованиям закона можно не декларировать вывозимую валюту в сумме меньше 10 тысяч долларов США. К слову, в регионе уже зафиксировали десятый случай, когда путешественники пытаются вывезти незаконно деньги.

В итоге у хабаровчанина деньги изъяли, а в отношении самого горожанина начали административное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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