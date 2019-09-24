Путешественник с юанями не смог вылететь из Хабаровска в Китай
Хабаровчанин собирался отправиться в Китай и даже ради поездки специально обменял рубли на юани. Только вот отъезд омрачили проблемы на таможне – путешественник не задекларировал подготовленную валюту в довольно крупной сумме.
- У хабаровчанина во время оформления авиарейса «Хабаровск-Харбин» нашли наличными 144 тысячи китайских юаней, которые путешественник собирался незаконно вывезти из страны. Деньги мужчина хранил в багаже. Кроме валюты у мужчины были около 472 тысяч рублей, что в сумме по курсу валют составило 27,5 тысячи долларов США, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
Напомним, что согласно требованиям закона можно не декларировать вывозимую валюту в сумме меньше 10 тысяч долларов США. К слову, в регионе уже зафиксировали десятый случай, когда путешественники пытаются вывезти незаконно деньги.
В итоге у хабаровчанина деньги изъяли, а в отношении самого горожанина начали административное разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU