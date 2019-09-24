Сдавать оружие в Хабаровском крае будут по старым правилам

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-24T11:45:16+03:00

Теперь в полиции принимают как незаконное оружие, так и оформленное за вознаграждение

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае оружие теперь будут сдавать по правилам, которые действовали до 2017 года. Корректировка вступила в силу с 13 сентября. Теперь в полиции принимают как незаконное оружие, так и оформленное за вознаграждение.

- Вернуть старую схему сдачи оружия решили по объективным причинам. Так, за последние два года объем сдаваемого оружия резко сократился. Например, в 2017 году в среднем сдавали более 100 единиц, потом цифры сократились в десятки раз, - сообщили в департаменте региональной безопасности губернатора края.

На реализацию этого мероприятия выделили дополнительно один миллион рублей. Напомним, максимальная сумма вознаграждения может достигать пяти тысяч рублей за одну единицу нарезного оружия. Плата за гладкоствольное оружие составит три тысячи рублей, а за газовое и огнестрельное - полторы тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU