2019-09-24T12:38:24+03:00
Общество

Бездомных в Хабаровске обуют благодаря неравнодушным людям

В минувшую субботу, 21 сентября, прошла акция по сбору обуви
Александр ШТААЛЬ
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Бездомных в Хабаровске обуют благодаря неравнодушным людямБездомных в Хабаровске обуют благодаря неравнодушным людямФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровске 21 сентября прошла акция по сбору обуви для бездомных. Неравнодушные горожане приходили на городскую набережную, чтобы передать вещи для нуждающихся.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, акцию проводили во время забега «Кросс нации – 2019». Для сбора обуви выделили немного места, где установили короб. В него-то хабаровчане и опускали принесенные пожертвования в виде обуви и одежды.

Всех, кто принял участие в акции, благодарят за оказанную помощь. Скоро похолодает, каждая пара обуви для бездомных на складе станет просто бесценной. Тем, кто еще может и хочет помочь нуждающимся, напоминают, что вещи по-прежнему принимают на гуманитарном складе с 09:00 до 19:00. Пожалуйста, обратитесь по адресу: улица Воронежская, 49/1, белое здание рядом с храмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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