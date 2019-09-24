Ребенок из Тольятти придумал имя для маленького леопарда из комсомольского зооцентра

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-24T12:42:58+03:00

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В комсомольском зооцентре «Питон» наконец-то выбрали имя для маленького леопарда-девочки. Итак, детеныша назвали Сапфирой, автор этого варианта мальчик Юрий из Тольятти. Шестиклассник гостил в городе Юности у родственников, пришел в зооцентр и поучаствовал в конкурсе на выбор имени для котенка.

Сам Юрий рассказал, что, по его мнению, в имени обязательно должна быть буква «р». К тому же цвет глаз у маленького леопарда очень схож с цветом сапфира. К слову, сам же драгоценный камень символизирует уверенность, решительность и гармонию.

Как рассказали в зооцентре «Питон», всего в конкурсе «Придумай имя новорожденное малышке леопардочке» на выбор имени для котенка участвовали около 100 человек. Автора наилучшего варианта уже поздравили, а маленькому леопарду по имени Сапфира пожелали расти сильной и смелой.

ИСТОЧНИК KP.RU