Погода в Хабаровске на 25 сентября 2019 года: до +15, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +1+3. Днем +15+17.
В Хабаровске без осадков. Ветер западный 11-16 метров в секунду. Температура ночью +4+6. Днем +13+15.
В Бикине без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +14+16.
В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +3+5.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +11+13.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 18-23 метра в секунду. Ночью +1+3. Днем +7+9.
В Охотске небольшой дождь. Ветер северный 13-18 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +8+10.
ИСТОЧНИК KP.RU