СЕГОДНЯ 01:01 2019-09-25T01:01:48+03:00

Погода в Хабаровске на 25 сентября 2019 года: до +15, без осадков Фото: Алексей ФОКИН

На большей части региона осадки не ожидаются

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +1+3. Днем +15+17.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 11-16 метров в секунду. Температура ночью +4+6. Днем +13+15.

В Бикине без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +14+16.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +3+5.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +11+13.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 18-23 метра в секунду. Ночью +1+3. Днем +7+9.

В Охотске небольшой дождь. Ветер северный 13-18 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +8+10.

ИСТОЧНИК KP.RU