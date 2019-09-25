2019-09-25T03:15:09+03:00
Политика

В мэрии Хабаровска поубавилось должностей и структурных подразделений

Таким образом собираются сэкономить деньги муниципального бюджета
Ольга КИВА
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В мэрии Хабаровска поубавилось должностей и структурных подразделенийВ мэрии Хабаровска поубавилось должностей и структурных подразделенийФото: Администрация Хабаровска
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В структуру мэрии Хабаровска внесли корректировки. Так, по решению депутатов Гордумы в администрации исключили две должности заместителей мэра города и три структурных подразделения. Таким образом чиновники собираются оптимизировать деятельность и сэкономить деньги муниципального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в мэрии больше не будет должности первого заместителя мэра по инвестиционному развитию и заместителя мэра по международным и внешнеэкономическим связям. Также сократили управление здравоохранения, аналитический отдел по связям с общественностью и пресс-службу.

Одновременно с упразднением подразделений решили организовать управление по связям с общественностью и СМИ и управление по физической культуре, спорту и здравоохранению. Отметим, что впредь управление дорог и внешнего благоустройства будет подчиняться заместителю мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. Кроме того, управление инвестиционного развития и информационных технологий будет курировать вице-мэр города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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