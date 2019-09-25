2019-09-25T03:13:45+03:00
Общество

В Комсомольске 25 сентября ограничат движение на улице Дикопольцева

Неудобства связаны с аварийными работами на электросети
Ольга КИВА
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В Комсомольске 25 сентября ограничат движение на улице ДикопольцеваВ Комсомольске 25 сентября ограничат движение на улице ДикопольцеваФото: Олег УКЛАДОВ
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В Комсомольске-на-Амуре ограничат движение автотранспорта на улице Дикопольцева. Запрет будет действовать сегодня, 25 сентября на участке от дома №14 до пересечения улицы Дикопольцева с Магистральным шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что причиной временного неудобства стал порыв на электросети. Сегодня на указанном участке будет работать аварийная бригада. Движение восстановится, когда неисправность устранят.

Жителям города Юности приносят извинения за доставленные неудобства. Это вынужденная мера. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Автолюбителей города убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу.

Водителей также призывают быть предельно внимательными во время управления автомобилем и соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка на дороге может привести к большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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