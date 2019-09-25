2019-09-25T02:23:50+03:00
Общество

В районы Хабаровского края направили «Бизнес-десант»

Начинающие бизнесмены смогут получить бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В районы Хабаровского края направили «Бизнес-десант»В районы Хабаровского края направили «Бизнес-десант»Фото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В районах Хабаровского края будет работать «Бизнес-десант». Задача этого проекта – провести бесплатные консультации для начинающих предпринимателей. Среди экспертов маркетолог, юристы по социально-трудовым и по гражданско-правовым вопросам и специалист по бухгалтерскому учету и оптимизации системы налогообложения.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, проект реализуют с целью дать равные возможности бизнесу как в Хабаровске, так и в любой другой точке края. К слову, самые актуальные вопросы на сегодняшний день – это те, что связаны с налогообложением, регистрацией и комплексным маркетингом.

На сегодняшний день эксперты уже успели проконсультировать предпринимателей в Хабаровском, Советско-Гаванском, Ванинском и имени Лазо районах. Сегодня, 25 сентября, «Бизнес-десант» работает в Вяземском. Сегодня же специалисты планируют встретиться с бизнесменами в селе Богородское Ульчского района, а 27 сентября – в Бикине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24