В районы Хабаровского края направили «Бизнес-десант»

СЕГОДНЯ 02:23 2019-09-25T02:23:50+03:00

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В районах Хабаровского края будет работать «Бизнес-десант». Задача этого проекта – провести бесплатные консультации для начинающих предпринимателей. Среди экспертов маркетолог, юристы по социально-трудовым и по гражданско-правовым вопросам и специалист по бухгалтерскому учету и оптимизации системы налогообложения.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, проект реализуют с целью дать равные возможности бизнесу как в Хабаровске, так и в любой другой точке края. К слову, самые актуальные вопросы на сегодняшний день – это те, что связаны с налогообложением, регистрацией и комплексным маркетингом.

На сегодняшний день эксперты уже успели проконсультировать предпринимателей в Хабаровском, Советско-Гаванском, Ванинском и имени Лазо районах. Сегодня, 25 сентября, «Бизнес-десант» работает в Вяземском. Сегодня же специалисты планируют встретиться с бизнесменами в селе Богородское Ульчского района, а 27 сентября – в Бикине.

ИСТОЧНИК KP.RU