В Хабаровском крае осудят участников круговорота взяток в лесу

СЕГОДНЯ 02:55 2019-09-25T02:55:57+03:00

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В Хабаровском крае собираются судить лесничего, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, 42-летний фигурант получил от руководителя лесозаготовительного предприятия 320 тысяч рублей. За эти деньги мужчина должен был содействовать в скорейшем получении лесных участков для заготовки древесины и забыть про проверки использования выделенных территорий.

Как отметили в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, полученные деньги подозреваемый потратил по своему усмотрению. В отношении лесничего возбудили уголовное дело. Сам же фигурант во всем сознался и раскаялся.

На сегодняшний день расследование уже закончилось, следователи собрали достаточно доказательств вины лесничего, материалы находятся в суде на рассмотрении. Отметим также, что в отношении руководителя лесозаготовительного предприятия также расследуют уголовное дело за дачу взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU