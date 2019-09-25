2019-09-25T05:42:24+03:00
Звезды

Дни китайского кино скрасят выходные хабаровчан

Жителей и гостей города приглашают на кинопоказ 28 и 29 сентября
Ольга КИВА
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Дни китайского кино скрасят выходные хабаровчанДни китайского кино скрасят выходные хабаровчанФото: Алексей БУЛАТОВ
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На выходных в Хабаровске устроят дни китайского кино. Мероприятие проходит в рамках празднования 70-летия образования Китайской Народной Республики. Также кинопоказ напомнит об установлении дипломатических связей между КНР и Россией.

- Жителей и гостей города приглашают посмотреть фильмы 28 и 29 сентября. Кинопоказ пройдет в кинотеатре «Совкино». В программе два фильма на языке оригинала с русскими субтитрами. Так, 28 сентября зрители увидят фильм «Тотем волка» (12+), а 29 сентября - «Король обезьян» для зрителей старше шести лет. Начало сеансов в 14:30, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.

К слову, для гостей подготовили небольшую развлекательную программу. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по живописи и каллиграфии. Также организуют фотовыставку «Открывая Китай». Эти мероприятия начнутся в 14:00.

Вход осуществляется по пригласительным билетам. Пригласительные приобретаются в кассе кинотеатра. Более подробная информация по телефону (4212) 32-49-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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