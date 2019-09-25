Выращивал коноплю и незаконно хранил боеприпасы домовладелец в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:07 2019-09-25T05:39:45+03:00

Мужчина рассказал, что траву хотел сам употребить, а патроны случайно нашел

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В Хабаровском крае нашли очень интересный дом. На участке рядом с ним хозяин выращивал коноплю, а внутри постройки, как оказалось, хранились патроны. «Открытие» правоохранители сделали во время оперативно- розыскных мероприятий в поселке Тумнин Ванинского района.

- В общей сложности при осмотре территории полицейские насчитали 58 кустов наркосодержащего растения. Внутри дома обнаружили 28 патронов, которые подходили к огнестрельному оружию калибра 7,62 миллиметра и, по заключению экспертов, вполне были пригодны для выстрелов, - прокомментировали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

Сам 38-летний фигурант рассказал, что траву выращивал исключительно для личного потребления, а боеприпасы случайно нашел в лесу. В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело. Конечную точку в разбирательствах поставит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU