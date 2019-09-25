«Большая вода» постепенно отступает в Биробиджане

СЕГОДНЯ 06:11 2019-09-25T06:11:21+03:00

По данным на 24 сентября, подтопленными оставались 34 дома и 232 приусадебных участка

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В Биробиджане постепенно нормализуется гидрологическая обстановка. По данным на 24 сентября, подтопленными остаются 34 дома и 232 приусадебных участка. Напомним, после введения режима ЧС «Большая вода» захватила примерно 200 жилых домов в городе.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, нормализовалась ситуация в поселках Грузовое и Восточный. Остается непростой ситуация на переулке Угольный и частично на улице Артельной и на окраине поселка Грузовое. Также проинспектировали микрорайон Мясокомбинат. В районе конечной остановки через дороги во двор жилого дома идет вода.

В областной столице еще довольно высок уровень грунтовых вод. Из-за этого проводить работы по обеззараживанию колодцев пока нельзя. Населению привозят питьевую воду по заявкам в единую дежурно-диспетчерскую службу.

На сегодняшний день закрыта для проезда улица Дальняя. На прошлой неделе практически полностью откачали воду с улицы Текстильной. В пунктах временного размещения проживают 30 человек, 14 из которых - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU