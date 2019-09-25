2019-09-25T05:37:49+03:00
Происшествия

Под Хабаровском иномарка проехала по пешеходу, лежащему на дороге

Происшествие случилось на трассе «Хабаровск-Казакевичево»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Под Хабаровском иномарка проехала по пешеходу, лежащему на дорогеПод Хабаровском иномарка проехала по пешеходу, лежащему на дорогеФото: УМВД России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 23 сентября, под Хабаровском иномарка проехала по пешеходу, который лежал на дороге. По предварительной информации, происшествие случилось на трассе «Хабаровск-Казакевичево» в районе 19 километра. Машина Nissan Murano ехала со стороны села Бычиха в сторону Хабаровска.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Пока в случившемся разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Известно, что авария случилась на дороге, предназначенной для движения в двух направлениях в светлое время дня.

Автолюбителей региона убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, только так можно сохранить не только свои жизнь и здоровье, но и жизни и здоровье людей, которые случайно могут оказаться рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24