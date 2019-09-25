Под Хабаровском иномарка проехала по пешеходу, лежащему на дороге

СЕГОДНЯ 04:41 2019-09-25T05:37:49+03:00

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В минувший понедельник, 23 сентября, под Хабаровском иномарка проехала по пешеходу, который лежал на дороге. По предварительной информации, происшествие случилось на трассе «Хабаровск-Казакевичево» в районе 19 километра. Машина Nissan Murano ехала со стороны села Бычиха в сторону Хабаровска.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Пока в случившемся разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Известно, что авария случилась на дороге, предназначенной для движения в двух направлениях в светлое время дня.

Автолюбителей региона убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, только так можно сохранить не только свои жизнь и здоровье, но и жизни и здоровье людей, которые случайно могут оказаться рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU