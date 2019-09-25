Для осужденных в Хабаровском крае организовали «Школу подготовки к освобождению»

СЕГОДНЯ 07:13 2019-09-25T07:13:31+03:00

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В Хабаровском крае осужденным помогают подготовиться к освобождению. Для этого в регионе организовали специальную школу. Во время проекта обитателям исправительной колонии рассказали об основных положениях законодательства о занятости и труде, о перечне услуг предоставляемых центром занятости, процедуре их предоставления. Также осужденные узнали о положении на рынке труда, о направлениях работы с гражданами из числа лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

Как отметили в краевом комитете по труду и занятости населения, «Школу по подготовке по освобождению» посетили 11 человек. Осужденным рассказали, какие специальности востребованы сейчас, какова заработная плата и как зарегистрироваться в службе занятости.

Кроме того, пока еще лишенных свободы граждан просветили насчет документов, которые понадобятся при трудоустройстве. Во время «Школы» осужденным рассказали об обучении в рамках программ, реализуемых центром занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU