Комсомольчанину срочно пришлось менять жилье из-за неоплаченной коммуналки
Житель Комсомольска довольно долго не платил за коммуналку. На что надеялся горожанин, неизвестно, однако разбирательства по этому поводу закончились для него весьма плачевно. Должнику пришлось переехать из однокомнатной квартиры в комнату в коммунальной квартире.
- Неплательщика не раз предупреждали, что нужно урегулировать финансовую проблему. Со стороны горожанина никаких действий не было – в администрацию он не приходил, чтобы обсудить ситуацию. Тогда в мэрии решили обратиться в суд, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Служители Фемиды постановили, что мужчину нужно выселить из указанной квартиры и вселить его в комнату в коммунальной квартире. Даже после такого исхода событий должник не торопился покидать жилье, за что заработал еще и штраф в сумме одна тысяча рублей. В конце концов переселение состоялось, исполнительное производство в отношении мужчины закончилось.
ИСТОЧНИК KP.RU