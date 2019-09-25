Комсомольчанину срочно пришлось менять жилье из-за неоплаченной коммуналки

СЕГОДНЯ 06:45 2019-09-25T07:07:12+03:00

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Житель Комсомольска довольно долго не платил за коммуналку. На что надеялся горожанин, неизвестно, однако разбирательства по этому поводу закончились для него весьма плачевно. Должнику пришлось переехать из однокомнатной квартиры в комнату в коммунальной квартире.

- Неплательщика не раз предупреждали, что нужно урегулировать финансовую проблему. Со стороны горожанина никаких действий не было – в администрацию он не приходил, чтобы обсудить ситуацию. Тогда в мэрии решили обратиться в суд, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Служители Фемиды постановили, что мужчину нужно выселить из указанной квартиры и вселить его в комнату в коммунальной квартире. Даже после такого исхода событий должник не торопился покидать жилье, за что заработал еще и штраф в сумме одна тысяча рублей. В конце концов переселение состоялось, исполнительное производство в отношении мужчины закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU