СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-25T11:07:05+03:00

Разыскиваемый любитель наркотиков из Бурятии попался на мошенничестве в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

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Житель Хабаровска продал системный блок, а потом обратился в полицию. Заявитель рассказал, что его покупатель не смог заплатить сразу всю сумму, пообещал отдать остаток позже и оставил расписку. Однако злоумышленник перестал отвечать на звонки и отключил телефон. Ущерб потерпевший оценил в 182 тысячи рублей.

- Полицейские выяснили, что данные, которые были указаны в документе, оказались вымышленными. Однако подозреваемого все-таки смогли задержать. Как оказалось, это был 55-летний житель Бурятии, который находился в федеральном розыске, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее фигуранта привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабежи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Задержанный объяснил, что технику продал незнакомым людям в районе Центрального продовольственного рынка. Полученные от сделки деньги он потратил на личные цели.

Фигурант находится в изоляторе временного содержания до избрания ему меры пресечения судом. Оперативники проверяют информацию о возможной причастности злоумышленника к иным аналогичным противоправным эпизодам.

ИСТОЧНИК KP.RU