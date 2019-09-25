2019-09-25T11:07:05+03:00
Общество

Разыскиваемый любитель наркотиков из Бурятии попался на мошенничестве в Хабаровске

Мужчину подвела афера с продажей компьютерной техники
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Разыскиваемый любитель наркотиков из Бурятии попался на мошенничестве в ХабаровскеРазыскиваемый любитель наркотиков из Бурятии попался на мошенничестве в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Хабаровска продал системный блок, а потом обратился в полицию. Заявитель рассказал, что его покупатель не смог заплатить сразу всю сумму, пообещал отдать остаток позже и оставил расписку. Однако злоумышленник перестал отвечать на звонки и отключил телефон. Ущерб потерпевший оценил в 182 тысячи рублей.

- Полицейские выяснили, что данные, которые были указаны в документе, оказались вымышленными. Однако подозреваемого все-таки смогли задержать. Как оказалось, это был 55-летний житель Бурятии, который находился в федеральном розыске, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее фигуранта привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабежи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Задержанный объяснил, что технику продал незнакомым людям в районе Центрального продовольственного рынка. Полученные от сделки деньги он потратил на личные цели.

Фигурант находится в изоляторе временного содержания до избрания ему меры пресечения судом. Оперативники проверяют информацию о возможной причастности злоумышленника к иным аналогичным противоправным эпизодам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
2:1 – «СКА-Хабаровск» в дополнительном времени выходят вперед
Основное время матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончилось со счетом 1:1
Первое пенальти на матче «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» назначено в пользу хабаровчан
Второй тайм матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» - первый гол
Болельщики «Ахмата» пообещали зарезать барана, если команда победит
Первый тайм матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" закончился с нулевым счетом
Матч "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" проходит в краевом центре
В Биробиджан приехали шесть именитых олимпийских чемпионов
Спасатели возобновили поиски пропавших отца и дочки на реке Амгунь в Хабаровском крае
В Амуре на севере Хабаровского края нашли браконьерскую сеть
После выхода из тюрьмы хабаровчанин награбил еще на четыре года колонии
«Россельхозбанк» обновил мобильный банк для бизнеса
Авиакомпании в Хабаровском крае перейдут на международные рейсы
В список пострадавших от наводнения вошли почти семь тысяч комсомольчан
В Хабаровском крае освоили президентский грант на поход по «дикой» территории
В Хабаровске возобновят речные перевозки на левый берег Амура с 27 сентября
Под Хабаровском очевидцам пришлось смотреть на «фарш» из машины
Для осужденных в Хабаровском крае организовали «Школу подготовки к освобождению»
Комсомольчанину срочно пришлось менять жилье из-за неоплаченной коммуналки
«Большая вода» постепенно отступает в Биробиджане
Пассажиры вышли покалеченными из автобуса в Хабаровске
Выращивал коноплю и незаконно хранил боеприпасы домовладелец в Хабаровском крае
Под Хабаровском иномарка проехала по пешеходу, лежащему на дороге
Мэр Хабаровска назначил «главного» по Индустриальному району
Комсомольчанам отключат электричество за долг в 6,8 миллиона рублей
Дни китайского кино скрасят выходные хабаровчан
В Хабаровском крае осудят участников круговорота взяток в лесу
В районы Хабаровского края направили «Бизнес-десант»