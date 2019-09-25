СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-25T11:06:02+03:00

В список пострадавших от наводнения вошли почти семь тысяч комсомольчан Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске -на- Амуре больше 6,8 тысячи жильцов многоквартирных домов вошли в список пострадавших. Напомним, «большая вода» добралась до 32 многоэтажек. На сегодняшний день реестры уже направили в правительство края.

Как отметили в пресс- службе городской администрации, списки подтопленцев из индивидуальных домов только заканчивают формировать. Комиссии проводят подомовой обход поселков, определяют степень повреждения имущества граждан.

Отметим, что с понедельника в МФЦ, расположенном в Центральном округе, будут принимать заявления от подтопленцев на выплаты. Сумма единовременной материальной помощи составит 10 тысяч рублей.

Напомним, в городе Юности проводят аварийно- восстановительные работы – наводят порядок на улицах и откачивают воду из подвалов. Также помещения сушат с помощью тепловых пушек.

ИСТОЧНИК KP.RU