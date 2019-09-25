Под Хабаровском очевидцам пришлось смотреть на «фарш» из машины

СЕГОДНЯ 07:41 2019-09-25T07:41:28+03:00

Только так можно назвать состояние автомобиля после жуткой аварии

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Сегодня, 25 сентября, под Хабаровском случилась жуткая авария. Свидетелями неприятного события стали проезжающие мимом автолюбители. По предварительной информации, происшествие произошло на трассе со стороны Ильинки, не доезжая до села Ракитное. Кадры аварии уже появились в одно из социальных сетей.

Как сообщил информированный источник, информации пострадали двое, один из участников аварии погиб. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в самосвал. от столкновения передняя часть машины оказалась полностью разрушенной.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, не игнорируйте эти меры безопасности, берегите свою жизнь и здоровье, а также жизни и здоровье людей, которые могут случайно оказаться рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU