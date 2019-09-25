Авиакомпании в Хабаровском крае перейдут на международные рейсы

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-25T09:45:16+03:00

Такой чести удостоят только тех перевозчиков, которые участвуют в пилотном проекте по льготным ценам внутри ДФО

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В Хабаровском крае авиакомпании, специализирующиеся на региональных авиаперевозках, могут выйти на международные рейсы. Правда, обязательное условие – это участие в пилотном проекте по льготным ценам на авиабилеты внутри ДФО. К 1 марта 2020 года этот вопрос собираются проработать и предоставить отчет об итогах деятельности.

- В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства поддерживают инициативу президента. На сегодняшний день пилотный проект реализуют в Охотском районе. В планах распространить эту практику во всем крае, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Начинать реализацию задуманного собираются с модернизации флота авиакомпаний. После обновления самолетного парка будут рассматривать выход местного авиаперевозчика на международные линии. Также в регионе собираются снизить нагрузку на региональные бюджеты и развить дальневосточные авиакомпании и инфраструктуры аэропортов.

ИСТОЧНИК KP.RU