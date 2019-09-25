2019-09-25T07:52:31+03:00
Общество

В Хабаровске возобновят речные перевозки на левый берег Амура с 27 сентября

Специалисты осмотрели остановочные пункты и подтвердили, что они безопасны
Ольга КИВА
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В Хабаровске возобновят речные перевозки на левый берег Амура с 27 сентября ФОТО: Краевое министерство культурыВ Хабаровске возобновят речные перевозки на левый берег Амура с 27 сентября ФОТО: Краевое министерство культуры
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В Хабаровске возобновят речные перевозки на левый берег Амура. По заверениям специалистов, это будет возможно с 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что эксперты осмотрели остановочные пункты левобережья и подтвердили их безопасность. Так, возобновят работу теплоходы, курсирующие по маршруту «Речной вокзал – поселок Уссурийский – 4 километр – 5,5 километр – 6 километр – 7 километр – 9 километр – 10 километр». Еще один рейс будет пролегать через остановки «Телегино», «Речная», «Садовая-2» на маршруте «Речной вокзал – Садовая-2 – Дубки».

Жителей города информируют, что теплоходы будут отбывать от причала №2. Более подробную информацию можно получить по телефону 8-924-310-61-39. Специалисты готовы проконсультировать по изменениям, связанным с открытием остановочных пунктов в субботу и в воскресенье с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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